Киноиндустрия Мурманской области демонстрирует устойчивый рост: более 30 кинопроектов реализовано в регионе за первое полугодие 2025 года

С января по июль 2025 года в Мурманской области уже снято более 30 кинопроектов. Региональная кинокомиссия и Центр развития кинопроизводства, созданные по инициативе губернатора Андрея Чибиса, обеспечили полную поддержку федеральным и местным кинематографистам. География съёмок охватывает Кировск, Териберку, Мончегорск, Печенгский округ, Кандалакшу, Ловозеро и другие локации региона.

«Развитие кинематографии в Кольском Заполярье — это инвестиции в экономику, туризм и культурный потенциал нашей области. Каждый проект создает рабочие места и открывает новые возможности для жителей, а также увеличивает туристический поток в наш регион», — отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Она подчеркнула, что активная поддержка отрасли соответствует целям плана «На Севере – жить!», направленного на устойчивое развитие региона.

В зимний период, который длится в Мурманской области с октября по апрель, проходили съемки нескольких полнометражных фильмов и сериалов. Среди них — «Мой Север», «ФуллХаус», «Одинокий», «О рыбах» и «Ёлки», а также сериалы «Полярный 5», «Зелёный мэр — 2» и «Арт — это я». Не остались без внимания и короткометражные проекты — «Беги, река» и «Лестница».

Съёмки велись как в уже полюбившихся кинематографистам местах, таких как Кировск и Териберка, так и в новых локациях — Умбе, Кильдинстрое и Ловозере.

Летне-осенний сезон в регионе не менее насыщен: в это время снимают более десятка кинолент. Крупнейший проект — сериал «Тёплый ветер с Севера» от кинокомпании «Гамма», съёмки которого идут в Мончегорске для телеканала «Россия-1». В массовке и эпизодах заняты сотни местных жителей, а профессиональные актеры из Мурманской области получают роли второго плана. В июле в Мурманске стартовали съёмки фильма «Сын» режиссёра Михаила Довженко — истории о пожилом художнике, встретившем на ледоколе человека, называющего себя его сыном. Также в планах — научно-фантастическая лента «Террикон» в Печенгском округе и сказка «Чудо-юдо» в Кировске, для которой на вершине Хибин построили декорации замка.

Документальное кино тоже активно развивается: в производстве находятся фильмы «Артур путешествует во времени», «В поисках Света», «Мотозаполярник» и другие, а также сериалы «Россия, которую нам оболгали» и «История одной песчинки». Короткометражные проекты, такие как «Арктика», «Джаз» и «Глаза леса», «Viva, Фидель» тоже нашли поддержку, включая губернаторский грант.

Развитие кинопроизводства приносит значительную пользу региону. Местные жители участвуют в съёмках в качестве актёров массовки, рабочих и гидов, а инфраструктура, созданная для киногрупп, остаётся для дальнейшего использования. С 2020 ежегодное количество снимаемых кинопроектов выросло в 7 раз.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, экономический эффект от отрасли подтверждён расчётами: каждый вложенный рубль приносит региону 4,2 рубля дохода. За пять лет съёмочные группы потратили в области 228,65 млн рублей. Молодые деятели кино получили региональные гранты на 16 проектов, что способствует развитию нового поколения кинематографистов.

 

 

Фото (АНО «Продюсерский центр «Северный характер»): https://gov-murman.ru/info/news/551614/#&gid=1&pid=2

