Кинокомиссия Мурманской области определила победителей конкурса рибейтов этого года

Три национальные кинокартины стали претендентами на получение поддержки из областного бюджета. Участие в заседании приняла министр культуры региона Ольга Обухова.

Рибейты от регионального правительства в 2022 году получат: сериал «Заполярный вальс» кинокомпании «Гамма», художественный фильм «Ненормальный» киностудии «Слово» и документальный фильм «Арктик-джаз», созданный продюсерским центром «Северный Характер». Полученные средства помогут киностудиям покрыть часть расходов, понесенных на производство кинофильмов в регионе, а это более 8 млн рублей.

Напомним, кинорибейты впервые были введены в качестве меры стимулирования съёмочного процесса в Кольском Заполярье в 2020 году. Тогда в рамках конкурса, на который было выделено 5 млн рублей, были поддержаны четыре российские кинокомпании. Их общий бюджет расходов в Мурманской области составил более 31,5 млн рублей, а регион благодаря кинематографу получил 26,5 млн рублей чистых инвестиций. Благодаря производителям фильмов Кольское Заполярье на своих экранах видят жители других регионов России и стран, где выходят в прокат киноленты.

Кинокомпании вновь могут получить субсидии на производство фильмов в Мурманской области. В регионе стартует очередная заявочная компания. Отметим, что сумма рибейта, которую может запросить кинокомпания, не должна превышать 30% от общей суммы планируемых затрат на съемки в регионе. Ещё одно важное условие – съемки на территории Мурманской области претенденты должны завершить до конца 2022 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, заявки принимают до 9 декабря в Центре развития кинопроизводства региона. Он также будет оказывать заявителям организационную и консультационную поддержку.

Все документы можно найти на сайте Министерства культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru