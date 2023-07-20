Кинолаборатории, интерактивные экскурсии и мастер-классы: в Мончегорске состоится фестиваль искусств «Табуретка»

В августе в Мончегорске уже в 7 раз состоится фестиваль искусств «Табуретка». Тематические мероприятия для жителей и гостей города металлургов пройдут с 3 по 12 августа.

Специальными гостями в этом году станут народный артист России Сергей Гармаш, легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов, российский актёр театра и кино, звезда сериала «Молодёжка» Александр Соколовский, российский актёр и музыкант Глеб Калюжный и чемпион России по рэп-фристайлу Тёма Куба.

В рамках фестиваля будет организована работа кинолаборатории – своеобразных курсов, на которых можно попробовать себя в роли сценариста, оператора, режиссёра, костюмера, продюсера и представителя других кинопрофессий.

В Школе циркового искусства можно будет пройти обучение жонглированию, акробатике, клоунаде с предметом и поучаствовать в спектакле гостей события – театра-цирка «Монгольфьери».

Также для гостей фестиваля организуют серию интересных мастер-классов, выставок и перфомансов.

Яркими элементами программы станут фестиваль оживших статуй, участниками которого сможет стать любой желающий, и интерактивная экскурсия по мифам и легендам Мончегорска.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, на «Табуретке» состоится премьера фильма «Тренер», в основу которого легла биография Юрия Козлова, прославившего хоккейную школу Мончегорска. Эту ленту сняли весной этого года участники предыдущей кинолаборатории. А ценителей театра ждёт спектакль «Один», объединивший короткие истории из жизни подростков и личный опыт зрителей.

И, конечно, гости фестиваля смогут принять участие в традиционной росписи табуреток, сразятся в поэтическом батле, а городские барды придумают и споют на главной сцене гимн фестиваля искусств «Табуретка – 2023».

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