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Мурманская область. Арктика (16+)15.02.23 17:30

«Кинолаборатория»: жителей Мурманской области приглашают сниматься в кино

16 февраля в 16.00 в Агентстве развития Мончегорска (ул. Ленина, 11а) пройдёт кастинг актёров для съёмок в фильме. Попробовать свои силы в киноиндустрии могут, как профессиональные артисты, так и жители Мурманской области от 16 до 40 лет.

В феврале фонд «Живая классика», продюсерский центр «1,33» совместно с Агентством развития Мончегорска запустили «Кинолабораторию» - образовательную профориентационную программу для ребят от 14 лет и взрослых. В течение двух недель участники знакомились с теорией киномастерства, собирали материал для будущего фильма, писали сценарий.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в основу будущего фильма легла биографическая история прославленного спортсмена Юрия Козлова, который пробивал дорогу «Североникелю» в высшее хоккейное общество. Уроженец Ленинграда долгое время играл за команды своего города. Выступал за «Светлану», «Красную Зарю», «Динамо». В начале 1965 года мастер спорта СССР, поигравший в высшей лиге, перебрался в Мончегорск. В «Североникеле» Юрий Владимирович играл до 1969 года, пока не получил серьёзную травму. Тогда - то он и стал готовить резерв для команды мастеров. Юрий Владимирович с юношами и юниорами «Североникеля» добился выдающихся результатов. В 1972 году юноши стали третьими в первенстве СССР, а в следующие два года уже юниоры завоёвывали «серебро» союзного чемпионата. Среди воспитанников Козлова мастер спорта международного класса Борис Удодов (главный тренер ХК «Мончегорск - Североникель»), мастер спорта Александр Саксонов, Сергей Савельев, Игорь Скачков. Ради таких результатов заниматься практически без выходных. Чтобы не мешать конькобежцам, команда перешла на тренировки в более позднее время. Занятия начинались в восемь часов вечера. Но у ребят было огромное желание играть, поэтому у них и получилось стать настоящими мастерами.

Прошедших отбор участников ждёт 2 дня интенсивных занятий по актёрскому мастерству. После, начнутся съёмки фильма. Премьерный показ состоится на фестивале искусств «Табуретка». Так же организаторы «Кинолаборатории» планируют участвовать с фильмом в различных кинофестивалях.

Фото предоставлено  Агентством развития Мончегорска.

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