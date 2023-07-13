Киномарафон «Арктическое кино»: в рамках международного кинофестиваля «Северный характер» пройдут показы фильмов в «СОПКАХ.21А»

В Мурманске продолжаются показы фильмов, снятые мурманчанами и приезжими кинематографистами в 2021-2022 годах. Все ленты объединит одна тема – они о севере, о людях, живущих в Кольском крае.

14 июля в 18.00 мурманчан и гостей города приглашают на кинопросмотр, который состоится в пространстве «СОПКИ.21А» (улица Софьи Перовской, 21а. Вход свободный). (12+)

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в этот день будут показаны документальный фильм «Деревня. Путь к себе» – 25 мин. (производство - Павел Славин, г. Мытищи, Россия, 2022 г.; сценарист Александра Славина; режиссёр, оператор Павел Славин. Деревня является колыбелью народа. Путь к себе – это попытка осмыслить роль деревни в жизни человека, осознать современные проблемы и понять, есть ли будущее у деревни); документальный фильм «Самый восточный храм» – 26 мин. (производство - «Этнографическое Бюро Студия», г. Санкт-Петербург, Россия, 2021 г.; сценарист, режиссёр, оператор Иван Головнев; звукорежиссёр Степан Недвига. Cвященнику Владимиру Миронову выпала миссия вести приход в районе Крайнего Севера – на границе стран, континентов и дат, в месте соединения различных культур и укладов – в Храме Николая Чудотворца в селе Никольское Камчатского края); короткометражный игровой фильм «Уличное освещение» – 25 мин. (производство - «Телеканал ТНТ4», г. Москва, Россия, 2021 г.; сценарист, режиссёр Владислав Иконников; оператор Даниил Туженков. Митрофан — взрослый человек с синдромом Дауна, живущий один в родительской квартире. Его любит весь дом. Для соседей он супергерой, управляющий светом во всем городе).

Фото: https://gov-murman.ru