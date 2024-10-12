Киномарафон фильмов о войне стартует в Мурманске

С 16 по 30 октября в городских библиотеках и Центре современного искусства «СОПКИ.21А» зрители увидят фильмы из коллекции Международного кинофестиваля «Северный характер» о событиях на Севере во время Великой Отечественной войны.

Как пишет vk.com/murmanculture, помимо этого, зрители увидят фильмы из серии кинопоказов, посвящённых 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, героизму и мужеству советских солдат, сражавшихся на Кольском полуострове.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280904%2Falbum-139605315_00%2Frev