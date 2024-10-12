Мурманская область. Арктика (16+)12.10.24 08:40
Киномарафон фильмов о войне стартует в Мурманске
С 16 по 30 октября в городских библиотеках и Центре современного искусства «СОПКИ.21А» зрители увидят фильмы из коллекции Международного кинофестиваля «Северный характер» о событиях на Севере во время Великой Отечественной войны.
Как пишет vk.com/murmanculture, помимо этого, зрители увидят фильмы из серии кинопоказов, посвящённых 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, героизму и мужеству советских солдат, сражавшихся на Кольском полуострове.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280904%2Falbum-139605315_00%2Frev
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-
Последние комментарии
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
-Скоро в эфире17:00«Из племени гончих псов». Документальный фильм (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Банки станут быстрее включать реквизиты мошенников в свои системы противодействия подозрительным операциям-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,4 рубля, доллар просел на 1,17 рубля-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 и 14 октября-PRO Нефть и газ (18+)Владимир Путин: сжиженный природный газ российских арктических проектов стал одним из основных грузов Северного морского пути-PRO Законы (18+)В Петрозаводске состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по социальной политике