Кинопоказ фильма «Мужское женское» посвящается 145-летию со дня рождения Ги де Мопассана

Мурманский областной художественный музей приглашает горожан на кинопоказ фильма «Мужское женское» (1966 г.), который посвящается 145-летию со дня рождения Ги де Мопассана. Он состоится 10 августа в 16.00 в отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея».

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, Поль встречает в кафе Мадлен, между ними завязывается разговор – странный и внешне отвлеченный, как всегда бывает у Годара. Поль пишет стихи, увлекается левыми идеями, он интеллектуал и герой своего времени, поэтому остается в меньшинстве. Он только что отслужил в армии и воспринимает гражданку немного свысока. Это «женская», то есть уютная конформистская жизнь, где занимаются шопингом, строят карьеру поп-певицы и хотят походить на персонажей рекламы.

Для Поля, а вместе с ним и Годара «мужская» жизнь – это протест, революция, раздражение несогласного одиночки против общественного согласия. В одном из своих самых социально заостренных фильмов Годар диагностирует растерянность, с которой поколение студенческой революции двигалось к своему взрослению. И неслучайно для многих его лучших представителей ответом на проклятые вопросы стала ранняя смерть…

Показ пройдёт на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал».

Дополнительная информация по телефонам: 99-43-57, 99-43-58.

Вход свободный. (16+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457271502%2Fd0b100e2a291b71cf4