ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Про энергию, или Значение мотивации в нашей жизни«На Севере – светло!»: в Мурманске состоится пасхальная ярмарка
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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.22 08:45

Кинопоказы, концерты и мастер-классы: северян приглашают на «Ночь в «Научке»

23 апреля с 18 часов учреждение приглашает жителей города и области на «Ночь в «Научке». Библиотека подготовила обширную программу мероприятий, в которую вошли игры, кинопоказы, концерты, мастер-классы для детей и взрослых и еще много интересных активностей. Мероприятие приурочено ко всероссийской акции «Библионочь», которая пройдёт по всей стране 28 мая.

Гостей ждёт импровизационное шоу «Выкрутасы» от Арктического театра, встреча с российским писателем Анной Шерри, экскурсии в книгохранение. В холле развернется ярмарка мастеров, где можно будет приобрести hand made изделия, книги, послушать винил и выпить ароматный кофе.

Любителей потанцевать ждут на своих выступлениях и мастер-классах мурманские танцевальные студии «Пустошь», «Шатлен», «Siamsa». Посетители увидят страстное фламенко от «Nuevo Dia» и мастер-класс по современным танцам от Вячеслава Бурцева. Гости зала отраслевой литературы окажутся в атмосфере прошлого века. Увидят и узнают «Что читала самая читающая страна в мире», примут участие в зажигательных конкурсах «Пионерская зорька», сыграют в аутентичные игры эпохи, сделают селфи в атмосферной фотозоне «Чтоб я так жил».

Киноманы смогут увидеть фильмы Арктического международного кинофестиваля «Золотой Ворон». По многочисленным просьбам участников Ночи прошлых лет состоится караоке-вечеринка «Щас спою!».

Юных северян ждут на мастер-классах по аквагриму, созданию сказочной иллюстрации, изготовлению значков из глины. Игровая программа «Детское бешенство», «Эмбиент-вечеринка» и турнир по игре «Just Dance» дадут возможность отдохнуть и детям, и родителям.

Очищающая вибрация поющих чаш, звуки флейт всех стран и континентов, нежные переливы гуслей – все это почувствуют на себе участники концертной площадки «АТМА». Любители акустической гитары и задушевной песни смогут посетить музыкальную встречу выпускников клуба «Гравицапа».

Поклонников народного творчества ждут поморские хороводы вместе с фольклорной мастерской «Лад» из Междуречья и зрелищная программа «Казачий круг» от Кольского хуторского казачьего общества. Мастер-класс «Поморская козуля» проведет настоящая хранительница этого старинного ремесла на Кольском полуострове Марина Колечкова.

Шоу-программа от школы «Mundo Capoeira» познакомит с таинственным афробразильским искусством капоэйры. Средневековая игротека ждет любителей настольных игр. Поклонники «Warhammer» не останутся без игры по мотивам любимой Вселенной. Для самых стойких участников «Ночи в «Научке» пройдёт пижамная вечеринка в стиле «Гарри Поттер», турнир «Mortal Kombat» и экспериментальная концертная программа «Поэзия 4D».

В Центре современного искусства гостей порадует концерт акустических и электронных музыкантов Мурманска и виниловая дискотека. В планетарии «Просто космос» пройдут показы полнокупольных фильмов «Свет», «Теряя звёзды», «Цикл», «Американские горки».

В эту ночь музей занимательных наук «Фокус» подготовил занимательные эксперименты для детей и взрослых, тематические мастерские, бумажную дискотеку «Назад в будущее» и многое другое, сообщает региональное Министерство культуры.

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