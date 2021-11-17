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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.21 08:45

Кинопоказы, мастер-классы и уникальные выставки: в Мурманской области стартует «Птица Баренц»

В Заполярье сегодня стартует фестиваль «Птица Баренц» – одно из самых масштабных культурных событий Мурманской области. Мероприятия пройдут в регионе с 17 по 28 ноября.

В этом году программа фестиваля посвящена экологии современных городов, устойчивому развитию территорий и воздействию искусства на эти сферы. Одним из ключевых событий «Птицы Баренц» станет международная выставка предметного дизайна и моды на тему разумного обращения с отходами – «Культура Быта. Recycle & Trash to Fashion». Экспозиция впервые будет представлена в Мурманске, на ней будет показан экспертный выбор лучших исследований в устойчивой моде Норвегии, Швеции, Дании Финляндии и России – смелая и ироничная переделка из старого в новое, использование материалов из переработанных отходов и внедрение в моду инновационного текстиля. Участники фестиваля смогут встретиться с кураторами выставки Светланой Судат и Екатериной Поверёнкиной.

В программу фестивальных дней также вошли выставки «Вместе к зеленому будущему», «Современные города Северных стран: экология и устойчивое развитие» и «Экологические плакаты из города Лахти – «Зеленой столицы Европы 2021». Экспозиции будут работать с 17 по 28 ноября в ТРК «Plazma».

Кроме того, в этом году «Птица Баренц» предлагает северянам увидеть онлайн и офлайн-выступления музыкальных групп, окунуться в работу международного проекта «Устойчивые инновации на севере», принять участие в оригинальных тематических мастер-классах, а также посетить Дни финского кино. Мероприятия фестивальных дней пройдут не только в Мурманске, но и в других муниципалитетах региона. Так, в Коле, Кильдинстрое, Апатитах, Никеле, Кировске и Заполярном в дни «Птицы Баренц» будут организованы кинопоказы, а в Музее истории города Колы откроется выставка «Счастье по-фински». Ознакомиться с подробной программой фестивальных дней можно на сайте «Птицы Баренц» или в официальной группе «ВКонтакте».

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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