Кинопроизводство, ремесла и гастрономия: названы победители грантового конкурса креативных индустрий

Подведены итоги второго конкурсного отбора на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере креативных индустрий. Пять лучших проектов получат финансовую поддержку на реализацию своих идей.

В числе победителей:

ООО «РЕК.А» – с документальным фильмом «Точка северной широты» о труднодоступных местах Кольского Севера;

ИП Евгения Мостовая – с проектом «Арктическая школа юного ремесленника» в Полярных Зорях;

ИП Евгений Никишаев – с гастролабораторией «Северный атом: вкус Полярных Зорь»;

ООО «УМБАТРЕВЕЛ» – с созданием современного культурного бренда Арктики через дизайн и продукцию;

ИП Диана Цвелих – с проектом «Север в кадре» по созданию визуальных материалов для продвижения туристических и предпринимательских проектов региона.

Как сообщает Министерства культуры Мурманской области, всего в этом году на конкурс поступило около 20 заявок, общая сумма поддержки составила почти 4 млн рублей. Проекты охватывают самые разные направления: от одежды с северным колоритом до гастролабораторий и документального кино.

Все проекты-победители будут реализованы до конца 2026 года.

Фото: https://vk.ru/murmanculture?z=photo-139605315_457289240%2F19f89c7cbec2965f57