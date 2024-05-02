Кинозал «21А»: состоится показ романтическо-музыкального фильма «Ла-Ла-Ленд»

В Центре современного искусства «СОПКИ 21А» 5 мая состоится показ романтическо-музыкального фильма «Ла-Ла-Ленд» режиссёра Дэмьена Шазелля.

Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подаёт кофе состоявшимся кинозвёздам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения.

Как пишет vk.com/21aart, мировая премьера фильма состоялась 31 августа 2016 года. «Ла-ла Ленд» получил 14 номинаций на 89-ю премию «Оскар», установив рекорды по количеству номинаций за один фильм с «Всё о Еве» (1950 г.) и «Титаником» (1997 г.). Картина получила шесть наград: «Лучший режиссёр», «Лучшая актриса», «Лучшая операторская работа», «Лучшая оригинальная партитура», «Лучшая оригинальная песня».

Начало показа в 17.30, вход свободный. (18+)

Фото: https://vk.com/21aart?z=photo-196983427_457242487%2Falbum-196983427_00%2Frev