Кировчанин Никита Менюшков завоевал две серебряные медали на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту

Спортсмен Кировской спортивной школы олимпийского резерва Никита Менюшков стал серебряным призёром всероссийских детско-юношеских соревнований по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В соревнованиях на призы Всероссийской Федерации спорта в Ханты-Мансийске Никита занял второе место сразу в двух дисциплинах: слалом-гигант и слалом. Тренирует юного чемпиона Екатерина Кириллова из Кировской СШОР.

Как сообщает региональное Министерство информационной политик, кировчанин одним из первых в Мурманской области встал на горные лыжи по программе «Лыжи мечты», разработанной АНО «Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья». В 2019 году Никита одержал победу на всероссийских соревнованиях «Старты мечты» в Тюмени. А спустя год в рамках акции «Ёлка желаний» министр спорта РФ Олег Матыцин подарил юноше горные лыжи и горнолыжные ботинки.

Фото: https://gov-murman.ru