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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.22 16:30

Кировчанин вошёл в число победителей четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России»

Завершился суперфинал флагманского конкурса платформы «Россия – страна возможностей» – «Лидеры России». В четвертом сезоне кадрового конкурса «Лидеры России» приняли участие более 180 тысяч управленцев. В суперфинал вышли 300 человек из 56 регионов России и 6 зарубежных стран: Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Победителями стали чуть более 100 управленцев.

Один из суперфиналистов предыдущего отбора лучших управленческих кадров страны, вошедший в 2021 году в сотню сильнейших конкурсантов, – замглавы города Кировска Антон Трушенко. Принять участие в конкурсе «Лидеры России» он решил прежде всего для того, чтобы получить образовательный грант.

«Что я получил от конкурса? Я увидел, что в России есть огромное количество неравнодушных профессионалов, оказаться среди которых было для меня огромной честью. Это было невероятное ощущение нахождения среди «своих», – рассказал Антон Трушенко.

Антон Трушенко также отметил, что конкурс решает серьезнейшие кадровые задачи для всех отраслей жизнедеятельности государства.  «Квалифицированное управление и лидерство – сегодня это одни их ключевых условий для выполнения задач прорывного развития России», – заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии награждения победителей четвертого сезона конкурса.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, победители конкурса получают по 1 млн рублей на участие в образовательных программах, а также возможность присоединиться к программе наставничества с управленцами из числа федеральных министров, глав российских регионов и топ-менеджеров крупнейших компаний, и попасть в программу кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления, также известной как «Школа губернаторов».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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