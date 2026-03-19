Кировчанка Юлия Мельникова стала двукратной чемпионкой России по горнолыжному спорту

В Манжероке (Республика Алтай) проходит чемпионат и Кубок России по горнолыжному спорту. Воспитанница кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу Юлия Мельникова завоевала две золотые медали в чемпионате России в дисциплинах «слалом-гигант» и «слалом». В финальном этапе Кубка России стала победителем в зачёте «слалома-гиганта». Тренируют спортсменку Ирина и Борис Аники.

Финальный этап Кубка России в дисциплине «слалом» пройдёт с 7 по 11 апреля в Кировске в рамках 91-го Праздника Севера. На старт выйдут сильнейшие спортсмены, в том числе участники Олимпийских игр 2026 в Милане: Юлия Плешкова и Семен Ефимов.

Как отмечает региональное Министерство спорта, по сумме всех этапов Кубка России прошлого сезона кировчанка Кристина Гусева заняла второе место в зачете «слалома», а Юлия Мельникова третье место в общем зачете. Поддержка спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!».

