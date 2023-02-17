Кировчанка Юлия Мельникова завоевала бронзовую медаль на первенстве России по горнолыжному спорту

Спортсменка Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Юлия Мельникова завоевала бронзовую медаль в дисциплине слалом-гигант на первенстве России по горнолыжному спорту в Белорецке.

В этом сезоне юная спортсменка уже четыре раза выполнила разряд кандидата в мастера спорта, заняв 4-е место в слаломе-гиганте на Всероссийских соревнованиях «Приз памяти МС Р. Шайхлисламова» и завоевав сразу две золотые медали в разных дисциплинах на Всероссийских соревнованиях «Памяти ЗТР Л. Кедриной».

Огромный вклад в подготовку Юлии внесли тренеры-преподаватели Кировской СШОР Ирина и Борис Аники.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в составе сборной Мурманской области регион на первенстве России представляют также Эвелина Комягина, Кристина Гусева и Владислава Митина. Спортсменки сегодня заняли 18-ю, 25-ю и 52-ю строчки соответственно. Во вчерашней гонке в слаломе-гиганте выступал также северянин Максим Христосов. Он занял 25-е место.

Фото: https://gov-murman.ru