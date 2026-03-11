В Мурманске определили сильнейших ледолазов региона«Амазонки» с клюшками победили сборную команду управления и штаба Северного флота
11.03.26

Кировчанка Юлия Потапова завоевала «серебро» на чемпионате России по ездовому спорту

В лыжном центре «Малиновка» Архангельской области завершился чемпионат России по ездовому спорту. За медали боролись более 50 спортсменов из 16 регионов страны.

Мурманскую область на соревнованиях представила Юлия Потапова из Кировска. Северянка завоевала серебряную медаль в дисциплине «нарта – четыре собаки» среди женщин.

У спортсменки уже имеются награды с чемпионатов России, среди них серебряная медаль 2022 года, золотая 2023 года, бронзовая медаль 2025-го, по результатам которой присвоено звание «мастер спорта России».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в ближайшую субботу, 14 марта, в Кировске на стадионе «Тирвас» проведут чемпионат и первенство Мурманской области по ездовому спорту. Участникам предстоит состязаться в снежных дисциплинах. В соревнованиях примут участие мужчины и женщины, юниоры и юниорки 15-17 лет, юноши и девушки 12-14 лет.

 

 

