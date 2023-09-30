«Кировка» не даст скучать в субботу!

Проводим выходные в Мурманском областном Дворце культуры им. С.М. Кирова.

В эту субботу клуб авторской песни «Пять углов» приглашает всех на открытие своего нового сезона. 30 сентября в 16.00 состоится концерт «Здравствуй, добрый мой попутчик!». В программе прозвучат песни, напоминающие о незабвенном лете, оставляющие свой светлый след в душе.

30 сентября отмечают и День первокурсника! В этот вечер в ДК вас ждут зажигательные танцы под музыку опытного диджея. Вы сможете показать свой талант и умение двигаться в ритме музыки. Также будут проводиться различные конкурсы, в которых любой желающий сможет проверить свои способности и выиграть призы.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267383%2Fwall-139605315_24327