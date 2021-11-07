«Кировка» отметит день рождения в онлайн-режиме

7 ноября в 16 часов в группе Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в социальной сети «ВКонтакте» в прямом эфире пройдёт театрализованный концерт «Дворец зажигает огни», посвященный дню рождения областной «Кировки».

Уже 89 лет Дворец культуры является неотъемлемой частью жизни мурманчан и жителей области. Он с гордостью выполняет свою главную задачу – сохранение и развитие культурного наследия. Ежегодно специалисты учреждения проводят тысячи мероприятий всевозможной направленности. В стенах «Кировки» работают коллективы художественной самодеятельности, ставшие признанными лидерами в различных жанрах самодеятельного творчества и достойно представляющие Мурманскую область на международных и всероссийских фестивалях и конкурсах.

Главная ценность дворца – это мурманский зритель, для которого и ради которого распахивает двери и зажигает свои огни областной Дворец культуры. В этом году праздничный концерт пройдёт в онлайн-формате. Подключиться к прямому эфиру можно по ссылке.

7 ноября лучшие коллективы подарят зрителям яркое представление, множество танцевальных, вокальных, инструментальных и цирковых номеров, хорошее настроение, позитивные эмоции, радость и улыбки. На самую большую за Полярным кругом сцену выйдут ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», ансамбль песни и танца «Россия», ансамбли бального танца «Ювента» и «Ониона» и многие другие.