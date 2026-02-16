«Кировка» предоставляет шанс увидеть «сложный мир женских чувств и стремлений», в котором станет понятно, чего хотят женщины...

1 марта в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится спектакль «На кончиках пальцев».

Как отмечает vk.com/odkkirova, это яркая комедия о кризисе среднего возраста у шести подруг, которым чуть за 30, полная острых диалогов о мужчинах, карьере и личных драмах, где женская солидарность, смех и трогательные моменты раскрывают сложный мир женских стремлений и ведут к неожиданному финалу о счастье.

Это водоворот женской силы и солидарности, в котором есть всё: юмор, проблемы, тайны и неудачи. Героини без прикрас делятся сокровенным, а их переживания и мысли настолько понятны и узнаваемы, что вызывают искреннее сопереживание.

Финальный хэппи-энд не просто удивит всех, а заставит пересмотреть привычный взгляд на любовь, жизнь и карьеру, потому что с другим развитием событий, героини просто не согласны. (16=)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457307070%2F075533f3ca453b974a