«Кировка» приглашает на бал «Татьянин день»

25 января в 17.00 в Мурманском областном Дворец культуры имени С.М. Кирова состоится ежегодный студенческий бал «Татьянин день».

Как сообщает vk.com/odkkirova, в уютной обстановке Дворца культуры лучшие студенты высших и среднеспециальных учебных заведений Мурманска и области смогут похвастаться своими великолепными нарядами, артистичностью, культурой речи, эрудицией и умением танцевать бальные танцы.

В XVIII веке Татьянин день считался праздником официальным и новомодным. Из года в год он сопровождался торжественными речами, поздравлениями и застольями. Времена изменились, изменились традиции празднования, но не изменилась суть праздника, он остаётся одним из самых любимых дней студентов.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457280519%2Falbum-23902826_00%2Frev