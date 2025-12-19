Мурманская область. Арктика (16+)19.12.25 08:45
«Кировка» приглашает на «Бард-маскарад»
10 января в 16.00 во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится новогодний концерт «Бард-маскарад» клуба авторской песни «Пять углов».
«Кировка» приглашаем всех друзей насладиться яркими и радостными эмоциями новогоднего зимнего праздника, это отличная зарядка в полярную ночь. Как сообщает vk.com/odkkirova, на вечеринке её участники смогут позволить себе на небольшой срок стать совершенно другим человеком, отключиться от повседневных рутинных забот, почувствовать себя свободным и хорошенько отдохнуть.
На празднике зрителей ждут хорошая музыка, душевность, юмор, сатира и прочие дружеские радости и забавы. (16+)
