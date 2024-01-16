«Кировка» приглашает на благотворительный концерт «Мы вместе»
Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова приглашает на особое и искреннее мероприятие - благотворительный концерт «Мы вместе», который пройдёт в поддержку наших военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.
Участников мероприятия ожидают яркие выступления талантливых артистов, удивительная атмосфера единства и неравнодушия. Перед горожанами выступят великолепные коллективы «Кировки»: Молодёжный музыкальный театр, Студия эстрадной песни «Вернисаж», Вокально-инструментальный ансамбль «Мозаика», ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки», ансамбль народной песни «Горенка», ансамбль народной песни «Любава».
Благотворительный концерт «Мы вместе» состоится 20 января в 16.00.
Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457280383%2Falbum-23902826_00%2Frev