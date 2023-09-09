«Кировка» приглашает на дискотеку «Заполярный движ», чтобы разукрасить серые будни Мурманска в розовый цвет

Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова 23 сентября в 16.00 приглашает на вечеринку в стиле «Барби» на дискотеку «Заполярный движ». Организаторы уверяют, что они подготовили для участников этого события незабываемое мероприятие с танцами, музыкой и всем, что необходимо для отличного времени весёлого и энергичного отдыха.

Для активных девчонок и мальчишек в этот вечер диджеи исполнят самые зажигательные треки современной музыки, чтобы они могли окунуться в атмосферу праздника и потанцевать с друзьями.

Не забудьте примерить свои самые стильные наряды, потому что гостей ждёт гламурная фотозона в стиле мира Барби, отмечают организаторы вечеринки. Кроме того, будут проводиться конкурсы и разыгрываться захватывающие призы.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457276474%2Falbum-23902826_00%2Frev