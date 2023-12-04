«Кировка» приглашает на иммерсивный спектакль «Корпоратив»

Приближаются новогодние праздники, которых ждут не только дети, но и взрослые. А, значит, самое время посетить корпоратив!

В каждой организации новогодняя вечеринка – это один из ярких моментов работы, на которой происходят интересные и, порой, неожиданные сюжеты. Коллеги раскрываются с разных сторон и становятся ближе друг к другу.

Как пишет vk.com/odkkirova, иммерсивный спектакль «Корпоратив» Молодёжного музыкального театра позволит почувствовать себя участником самого весёлого и насыщенного мероприятия в истории офисного сообщества. Вы не сможете усидеть на местах и обязательно ворветесь в сценическое действие, насыщенное песнями, танцами и увлекательными конкурсами!

Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова приглашает мурманчан и гостей города 5 и 6 января на необычный спектакль «Корпоратив», начало в 19.00.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457278767%2Falbum-23902826_00%2Frev