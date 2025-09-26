«Кировка» приглашает на концерт «А у нас во Дворце»

4 октября в 15.00 Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает всех мальчишек и девчонок, мурманчан и гостей города на концерт «А у нас во Дворце».

Как сообщает vk.com/odkkirova, вы сможете познакомиться с яркими и неповторимыми коллективами, в каждый из которых в дальнейшем, мы готовы принять вашего ребёнка.

В этот день на главной сцене столицы Заполярья выступят лучшие детские коллективы областной «Кировки»: ансамбли танца «Радость» и «Сполохи» , ансамбль бального танца «Ониона», цирк «Комплимент» и ансамбль эстрадного танца «Форсаж», ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки», ансамбль народной песни «Горенка» , фольклорный ансамбль «Потешенки», вокальный ансамбль «Цветные сны» и артисты драматического театра «Комедиограф».

Участники коллективов подарят гостям праздника красочные номера, море положительных впечатлений и хорошее настроение. (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457300864%2F1efbbf0d3e2e8c1316