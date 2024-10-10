«Кировка» приглашает на концерт «Часовые любви», посвящённый 100-летию со дня рождения выдающегося поэта и барда Булата Окуджавы

27 октября в 16.00 во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова будет проходить незабываемое событие, которое объединит его участников в едином порыве любви и уважения к искусству.

Как сообщает vk.com/odkkirova, клуб авторской песни «Пять углов» с большим удовольствием приглашает всех на уникальный концерт «Часовые любви», посвящённый 100-летию со дня рождения выдающегося поэта и барда Булата Окуджавы (1924-1997).

Булат Окуджава – это не просто имя на страницах литературной истории, это целая эпоха, когда добро и искренность в песне воспевали лучшие чувства человека. Он стал символом «шестидесятников», поколения, которое искало и отстаивало свою правду через поэзию и музыку. Его произведения, наполненные глубокими размышлениями о любви, жизни и человеческом достоинстве, до сих пор живут в сердцах многих.

Участники концерта окунутся в мир, где его неповторимый голос и магия слов наполнят аудиторию теплом и светом. Звуки гитары и нежные мелодии выведут их на тропу воспоминаний, которые пробуждают лучшие эмоции и отражают настоящие ценности. «Чувство собственного достоинства — это просто портрет любви», — говорил Окуджава, и эта мысль станет ключевой нотой праздничного вечера.

В программе концерта прозвучат самые любимые произведения мастера, которые в исполнении участников клуба станут отголоском любви и уважения к этому великому человеку. Песни о нежности и мужестве, о радости и грусти будут переплетаться в едином звучании, создавая атмосферу глубокого понимания и эмпатии.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457288480%2Falbum-23902826_00%2Frev