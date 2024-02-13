«Кировка» приглашает на концерт «Дыхание весны»

9 марта в 16.00 во Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова клуб авторской песни «Пять углов» приглашает всех на концерт «Дыхание весны».

Как пишет vk.com/odkkirova, день ото дня становится светлей, тем самым настроение поднимает и на душе от этого теплей. Ещё чуть-чуть и семимильными шагами уйдёт зима и растает лёд печалей. Появится желание познавать новое, чувствовать неизведанное и доверять окружающей среде, выводя мир из летаргии холодного сна нашими усилиями.

Звенящая капель станет музыкой этого концерта.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457281351%2Falbum-23902826_00%2Frev