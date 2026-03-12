«Кировка» приглашает на концерт «На пыльных тропинках далеких планет...» клуба авторской песни «Пять углов»

12 апреля в 16.00 во Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт «На пыльных тропинках далеких планет...» клуба авторской песни «Пять углов».

Как отмечает vk.com/odkkirova, приближается середина весны, а это значит, что нас ждёт День космонавтики и Всемирный день Земли. Коллектив «Кировки» предлагает землякам и гостям города Мурманска ощутить себя исследователями космоса и побывать в сказочном песенном пространстве нашего будущего и настоящего.

Концерт «На пыльных тропинках далеких планет...» - это творческое осмысление героической страницы отечественной истории через жанр авторской песни. В программе прозвучат произведения о мечте и ответственности человека за будущее нашей планеты, о любви к Родине, о вере в науку и прогресс, а также о подвиге первооткрывателей космоса.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457308863%2Fb9bd26afdd9d502cbd