«Кировка» приглашает на концерт «Нам жить и помнить», посвящённый 80-летию Великой Победы

19 апреля в 16.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт «Нам жить и помнить», посвящённый 80-летию Великой Победы.

Как сообщает vk.com/odkkirova, народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Беломорье» исполнит композицию о любви, которая помогала и поддерживала солдат на поле боя, давала надежду жёнам, матерям, детям. Со сцены прозвучат задушевные поморские песни и частушки, стихи. А любимые песни военных лет зрители исполнят вместе с участниками коллектива.

Во второй части концерта выступит народный самодеятельный коллектив ансамбль «Встреча друзей». Задушевные песни и мелодии военной поры, песни о Родине и мире, песни из кинофильмов никого не оставят равнодушными. (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457296669%2F7522c323c656f7416d