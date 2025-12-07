«Кировка» приглашает на концерт народного самодеятельного коллектива поморского хора села Варзуга

Сегодня, 7 декабря, в 14.00 Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает на концерт народного самодеятельного коллектива поморского хора села Варзуга «У морюшка живём – о море и поём».

В программе концерта прозвучат аутентичные песни и стихотворения, прославляющие нашу малую родину, поморские сказки - «побаски», старинные проголосные песни, поморские плясовые, кружальные и лирические мелодии, рекрутские и шуточные песни. Зрители познакомятся с поморскими играми, в которые любила играть молодежь: «Тетера», «Дударь» и другие.

Как сообщает vk.com/odkkirova, народное пение играет важную роль в развитии духовно-нравственных ориентиров, формируя у подрастающего поколения чувство национальной гордости, уважение к старшим, сострадание, чувство долга и коллективную ответственность, способствуя укреплению культурных корней и формированию гражданской идентичности, основанной на общечеловеческих ценностях.

Народной культуре принадлежит важнейшая роль в защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Именно она формирует правильные ценностные ориентиры, а также даёт возможности для личностного общения, реализации творческого потенциала, образования и духовного развития. (0+)

