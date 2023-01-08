«Кировка» приглашает на концерт «Рождественские встречи»

14 января в 15.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт «Рождественские встречи».

На протяжении долгих лет участники хора «Встреча друзей», фольклорного ансамбля «Беломорье» и ансамбля украинской песни «Джерела» приглашают в начале года мурманчан и гостей города на свой уже традиционный концерт.

Как сообщает vk.com/murmanculture, на концерте прозвучат рождественские песни, колядки, произведения лирического характера, поморские плясовые, песни советских композиторов и украинские шуточные песни. Участники коллективов постараются продлить гостям «Кировки» праздничное настроение, согреть теплом, сердечностью и зарядить положительными эмоциями на предстоящий год.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264226%2Falbum-139605315_00%2Frev