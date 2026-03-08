«Кировка» приглашает на концерт «Русские напевы» ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы

29 марта в 16.00 Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова приглашает на концерт «Русские напевы» ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы.

Как сообщает vk.com/odkkirova, участники концерта погрузятся в атмосферу богатых русских традиций, ярких народных мелодий и задушевных песен. Ансамбль «Россия» — это уникальный коллектив, прославленный своей мастерской исполнительской техникой, искренней любовью к родной культуре и неподражаемым сценическим обаянием.

В программе концерта — лучшие номера, отражающие богатство и многообразие народного творчества нашей Родины.

Особое значение концерт приобретает в этом году: бывшему художественному руководителю ансамбля, основателю и идейному вдохновителю коллектива Владимиру Моисеевичу Колбасе исполнилось бы 80 лет. Его имя неразрывно связано с историей и становлением ансамбля — именно он заложил прочный фундамент творческих традиций, создал уникальный репертуар и сформировал неповторимый стиль «России».

В этот вечер сцена станет пространством благодарной памяти, где прозвучат произведения, наполненные любовью к родной земле и глубоким уважением к наследию Владимира Моисеевича. (6+)

