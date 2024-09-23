«Кировка» приглашает на монооперу «Ожидание»

29 сентября в 18.00 во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в рамках Всероссийского форума-фестиваля авторской песни и литературных малых форм «Капитан Грей» состоится концерт-спектакль «Ожидание».

В программе: моноопера «Ожидание» (концертное исполнение М. Таривердиев, Р. Рождественский); «Семь песен-речитативов» (Р. Рождественский, Г. Поженян) и «Сюита в старинном стиле» (А. Шнитке).

Вход свободный. (16+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457287823%2Falbum-23902826_00%2Frev