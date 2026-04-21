«Кировка» приглашает на музыкально-цирковое шоу «Яркие краски детства»

2 мая в 15.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоится музыкально-цирковое шоу «Яркие краски детства» вокального ансамбля «Цветные сны» и цирка «Комплимент».

Как отмечает vk.com/odkkirova, детство не бывает чёрно-белым. Оно соткано из миллионов оттенков радости, веселья и удивительных открытий. Именно эту палитру мы собрали на сцене ДК.

В программе концерта два ярких жанра, которые дополняют друг друга. Вокальная палитра: участники вокального ансамбля «Цветные сны» исполнят проникновенные и весёлые песни о самом важном - о маме, чья любовь согревает как солнце; о семье, где всегда ждут; и о простом человеческом счастье, которое так умеют ценить дети.

Цирковая акварель: участники цирка «Комплимент» добавят в творческую палитру динамику и изящество. Гибкость, акробатика и яркие этюды под музыку заставят глаза зрителей сиять, а сердце — гордиться юными талантами.

Этот концерт — как чистый холст, на котором каждый зритель вместе с артистами создаст свой шедевр хорошего настроения.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457311928%2F559f9f0743fba820ea