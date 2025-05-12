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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.25 08:45

«Кировка» приглашает на областной фестиваль клубов авторской песни «Возьми гитару»

18 мая в 14.00 во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова развернётся музыкальное событие — Гала-концерт областного фестиваля клубов авторской песни «Возьми гитару». Это встреча, где мелодии переплетаются с чувствами, а строки песен являются отражением душевного состояния талантливых авторов и исполнителей.

Мурманский областной Дворец культуры приглашает всех ценителей музыки и поэзии на этот незабываемый концерт, в котором примут участие великолепные коллективы и исполнители из различных уголков нашего региона:

1. Клуб авторской песни «Вертикаль» (Архангельский городской культурный центр);

2. Народный самодеятельный коллектив клуб авторской песни «Бухта Надежд» (Дворец культуры «Строитель», г. Североморск);

3. Клуб авторской песни «Ника» (Центр творчества и досуга, г. Гаджиево);

4. Волкова Арина (автор) (г. Снежногорск);

5. Клуб авторской песни «Независимые барды» (г. Полярные Зори);

6. Центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония» (г. Кандалакша);

7. Клуб авторской песни «Усы тюленя Григория» (Дворец культуры «Металлург», г. Кандалакша);

8. Директор Музыкальной школы посёлка Тулома (автор);

9. Дуэт «Дубль В» (представитель музыкального магазина «Я выбираю гитару»), г. Мурманск.

Как отмечает vk.com/odkkirova, участники фестиваля станут частью этого удивительного праздника творчества и поэзии, который обещает подарить множество ярких эмоций и впечатлений. (12+)

 

 

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457297375%2F196ddb6d3f1b1d971f

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