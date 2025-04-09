«Кировка» приглашает на областной фестиваль традиционной культуры «В северной сторонке»

Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова 26 апреля в 14.00 приглашает на областной фестиваль традиционной культуры «В северной сторонке», который пройдёт во вдохновляющей атмосфере единства и уважения к культурному наследию нашего региона.

В фестивале примут участие не только известные фольклорные коллективы и ансамбли народной песни, но и талантливые мастера декоративно-прикладного искусства, представляющие уникальные традиционные виды рукоделия — от вышивки и резьбы по дереву до гончарного дела и ткачества. Каждая работа, представленная на выставке, расскажет свою историю и перенесет вас в атмосферу давно ушедших эпох.

Как сообщает vk.com/odkkirova, гостей фестиваля ожидает интересная и насыщенная программа, ориентированная на публику разных возрастов.

С 14 часов начнут работу площадки:

«Играем и танцуем в северной сторонке» - мастер-классы от коллективов-участников по изучению народных игр и танцев;

Мастер-классы по традиционным видам декоративно-прикладного искусства;

Видеофильмы по объектам нематериального этнокультурного достояния Мурманской области;

«Кольские традиции» - увлекательный квест-игра для школьников;

«Раскрась традицию» - площадка для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

«Живая старина» - выставка предметов русского (поморского), саамского, коми-ижемского быта;

Фотовыставка по объектам нематериального этнокультурного достояния Мурманской области.

Кульминацией фестиваля станет концерт лучших творческих коллективов Мурманской области. В программе песни и танцы разных регионов России, народов, исторически проживающих на территории Мурманской области, песни о Севере. А после концерта м всех зрителей пригласят заеакружиться в хороводе вместе с участниками фольклорных коллективов на хороводной вечёрке от Русского национального культурного центра «Рябиновый край». (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457296389%2Fwall-23902826_29378