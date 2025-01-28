«Кировка» приглашает на областной военно-патриотический конкурс «Кадетские игры»

Сотрудники Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашают посетить областной военно-патриотический конкурс «Кадетские игры», который пройдёт во Дворце культуры 22 февраля в 15.00.

Конкурс проводится среди учащихся кадетских классов учреждений образования, воспитанников клубов юных моряков и военно-патриотических клубов учреждений культуры и дополнительного образования Мурманской области.

Как сообщает vk.com/odkkirova, традиционный конкурс в новом году посвящён 80-летию годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и включает в себя три этапа: строевая подготовка «Красив в строю - силён в бою» согласно Строевому уставу Вооруженных сил России; военно-исторический квест, представляющий собой интерактивную игру на время, в которой команды проходят по заранее спланированному маршруту, каждая точка задана в виде исторической головоломки; творческий конкурс «Победа в наших сердцах». Здесь команды представят литературно-музыкальные композиции военно-патриотической направленности. (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457294583%2F8d41f54a72e75a49ea