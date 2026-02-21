«Кировка» приглашает на открытие Дома ремёсел

В программе мероприятия, которое состоится 22 февраля с 13.00 до 18.00 состоятся презентация направлений декоративно-прикладного искусства, знакомство с руководителями объединений и серия открытых мастер-классов для жителей города.

Дом ремёсел — это пространство сохранения народных традиций, развития современных техник декоративно-прикладного творчества и объединения мастеров и горожан.

Как сообщает vk.com/odkkirova, в рамках дня пройдут творческие занятия:

14.00 — мастер-класс «Брошь «Лисичка»;

15.00 — мастер-класс «Кот Семён» — создание текстильной игрушки;

16.00 — «Кукла Масленица» — создание традиционного символа весны;

17.00 — мастер-класс «Сердечко» — изготовление броши в технике макраме.

Участие возможно по предварительной регистрации. Количество мест ограничено. (6+)

Ссылка для регистрации: forms.yandex.ru/u/69945b82...

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457308274%2Fcb59cf9868d8d882f1