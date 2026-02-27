«Кировка» приглашает на открытие фестиваля весны и красоты «Мир женщины»

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова 27 февраля в 17.00 приглашает мурманчан и гостей города на открытие фестиваля весны и красоты «Мир женщины».

Посетители фестиваля смогут познакомиться с уникальными коллекциями, созданными мурманскими дизайнерами, вдохновлёнными суровой красотой северной природы. А лёгкое погружение в атмосферу джазовой музыки создаст особенное настроение предвкушения весны. Выступление музыкального дуэта Алексея и Александра Моревых станет ярким событием и подарит гостям незабываемые моменты.

Как отмечает vk.com/odkkirova, в преддверии Международного женского дня фестиваль приобретает особенную актуальность: здесь можно выбрать оригинальные и душевные подарки для мам, сестёр, подруг, коллег или порадовать себя чем-то по-настоящему особенным. Авторские изделия и локальные бренды помогут сделать праздник более тёплым и запоминающимся. На фестивале будут представлены: авторские украшения и венцы; стильные наряды и аксессуары; натуральная и декоративная косметика; сувениры и подарки.

Время работы площадок: 27 февраля - с 15.00 до 20.00; 28 февраля - с 17.00 до 20.00 и 1 марта - с 11.00 до 19.00.

Вход свободный. (6+)