«Кировка» приглашает на поэтическую встречу «Грани человека»

Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова приглашает 24 января в 17.00 на поэтическую встречу «Грани человека», которую проводит коллектив драматического театра «Комедиограф». (12+)

Как сообщает vk.com/odkkirova, в этот вечер зрительный зал превратится в пространство откровенного диалога. Актёры обратятся к произведениям Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Леонида Мартынова, Эдуарда Асадова и других поэтов, чьи стихотворения можно без преувеличения назвать классикой русской литературы. Их поэзия – это отражение сложных чувств, глубинных переживаний и неизменных вопросов, на которые человек ищет ответы в течение всей жизни.

Каждый человек уникален по своей природе и опыту, из-за чего мы часто расходимся во мнениях и мировоззрениях. Но все же из века в век нас беспокоят одни и те же вечные вопросы жизни. Каждый из нас любит, каждый размышляет о ценностях бытия, каждый стремится найти самого себя и свой жизненный путь… Можно представить, что ответ на вопрос – это грань, а вот из этих самых граней формируется уникальная человеческая личность.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457306562%2F83ded8b0588c848ce6