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Мурманская область. Арктика (16+)03.11.24 09:45

«Кировка» приглашает на театрализованное представление «Люди-маяки»

С давних пор путеводные звёзды щедро делятся своим светом, освещая мрачные ночи и укрывая от страхов всех, кто решается отправиться в путь.

Как пишет vk.com/odkkirova, легенды гласят, что эти небесные светлячки приходят на помощь заблудшим морякам, спускаясь с небес и зажигая свои яркие лучи, чтобы направить их на правильный курс. Так же, как звёзды находят способ вести корабли сквозь бурные волны, каждый из нас имеет свой внутренний маяк — свет, который исходит из сердца, способный осветить самый трудный путь.

Театрализованное представление «Люди-маяки» — это увлекательное путешествие в мир эмоций и осознаний. Мы увидим, как смелость и дружелюбие помогают преодолевать жизненные преграды, с которыми сталкиваются молодые сердца. В каждом из нас живет этот внутренний свет — нужно лишь научиться доверять себе и идти своим путём, не оглядываясь на чужие шаги.

Эти мысли будут вдохновлять зрителей, заставляя их задуматься о своём пути и о тех ценностях, которые освещают их жизни.

Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова приглашает всех 9 ноября в 17.00 на театрализованное представление «Люди-маяки» драматического театра «Комедиограф». Участникам мероприятия обещают, что они погрузятся в атмосферу, где каждая звезда и каждый персонаж станут напоминанием о том, что свет внутри нас способен озарить даже самые тёмные моменты жизни. (12+)

 

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457290183%2Falbum-23902826_00%2Frev

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