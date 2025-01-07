«Кировка» приглашает на творческий вечер Натальи Русаковой

«Спасибо, жизнь, тебе за радость»: так называется творческий вечер педагога-балетмейстера заслуженного коллектива народного творчества РФ ансамбля танца «Радость», почётного работника культуры Мурманской области Натальи Русаковой.

19 января в 15.00 Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова распахнёт свои двери для всех любителей танцевального творчества и поклонников известного далеко за пределами Кольского заполярья хореографического коллектива.

Наталья Викторовна Русакова сама прошла школу «Радости», а за годы работы в коллективе воспитала немало талантливых детей и молодёжи, которые избрали хореографию своей профессией. Записавшись в пятилетнем возрасте по творческому отбору в танцевальный ансамбль, Наталья Русакова задержалась в нём на целых сорок пять лет, и до сих пор верна любимой «Радости».

Гостям вечера будут представлены лучшие номера из репертуара ансамбля танца «Радость», а сюрпризам не будет конца. (12+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457293486%2F0afbdf7f99b65e11e6