«Кировка» приглашает на уникальный и захватывающий спектакль-размышление «Сны тореадора»

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова приглашает мурманчан и гостей города на спектакль-размышление «Сны тореадора», который состоится 9 декабря в 18.00.

Как пишет vk.com/odkkirova, это настоящая жемчужина испанского искусства - фламенко будет оживать на сцене благодаря выступлению студии танца «Nuevo día». Фламенко - это яркий, страстный и волнующий стиль, который передает самую суть испанской культуры. Волшебство этих танцев и музыки повлечёт каждого зрителя в глубокий мир эмоций и чувств.

Спектакль «Сны тореадора» перенесёт зрителей в таинственную и благородную атмосферу Испании. Вы сможете насладиться не только потрясающими танцами, но и захватывающими историями. Мы предлагаем вам присоединиться к нашей фламенко-одиссее и окунуться в эмоциональный мир тореадоров, где каждое движение тела и каждая нота музыки будет говорить о страсти и силе духа. (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457278758%2Falbum-23902826_00%2Frev