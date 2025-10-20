«Кировка» приглашает на уникальный концерт исполнителей песен на саамском языке

3 ноября в 15.00 в Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает на уникальный концерт исполнителей песен на саамском языке. В этот день прозвучат традиционные саамские напевы луввьт, русские народные, патриотические и популярные эстрадные песни на саамском языке.

В концерте примут участие саамский фольклорный коллектив «Елле» Ловозерского районного национального культурного центра, ансамбль народной песни «Луявьр» Ловозерского Центра развития досуга и культуры, солисты из с. Ёна и с. Ловозеро - Анастасия Малышева, Антонина Антонова, Марина Гринчук и другие. (6+)

Как сообщает vk.com/odkkirova, богато и разнообразно устное народное творчество коренных жителей Кольского полуострова, в котором наряду со сказочным фольклором широко представлено самобытное и своеобразное песенное творчество.

Народное пение играет важную роль в развитии духовно-нравственных ориентиров, формируя у подрастающего поколения чувство национальной гордости, уважение к старшим, сострадание, чувство долга и коллективную ответственность. Через песни передаются ценности народа, нравственные нормы и принципы, что способствует укреплению культурных корней и формированию гражданской идентичности, основанной на общечеловеческих ценностях.

Проект «Ловозерская райда» Ловозерской местной общественной организации развития культуры «Культурный код» создан с целью сохранения единого культурного пространства для воспитания гармонично развитой личности, формирования традиционных духовно-нравственных ориентиров у молодёжи. Проект направлен на укрепление межнациональных отношений, через распространение векового опыта совместного проживания на территории Ловозерского района представителей саами и коми, и сохранение саамского языка через песенное творчество.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457302246%2Fa3925ec4004d67cdd8