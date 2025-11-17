«Большой Вудъявр» продолжает традицию лидерстваТри редкие книги по истории Кольского Заполярья вернулись в фонд областной научной библиотеки после профессиональной реставрации
Мурманская область. Арктика (16+)

«Кировка» приглашает на юбилейную фотовыставку «Глазами северян»

16 ноября во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялось открытие юбилейная фотовыставка «Глазами северян».

Как сообщает vk.com/odkkirova, вот уже 50 лет эта выставка служит настоящим символом Народной фотостудии «Мурманск». Наш суровый Север, с его непростым климатом, долгими полярными ночами и морозами не всегда легко открывает свою душу. Но если вы по-настоящему полюбите эту землю, её природу и людей, перед вами раскроется вся красота и величие этого края Русской Земли!

Многие талантливые мурманские писатели, поэты и композиторы черпают вдохновение в творчестве, посвящённом Кольскому Северу. И, конечно, значительный вклад в это культурное наследие вносит Народная фотостудия «Мурманск» и их коллеги.

На выставке  представлены работы таких мастеров, как: Николай Скалин (пос. Умба), Артём Коржуков (г. Мончегорск, фотоклуб «Имандра»), Вячеслав Басов, Пётр Новиков, Андрей Овчаренко, Александр Ягубков, Александр Яновский (г. Мурманск, фотостудия «Мурманск»).

Выставка будет открыта для посещения с 16 ноября по 16 декабря. (0+)

 

 

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457303852%2F2248bf04a8c6af5765

-

