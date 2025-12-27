«Кировка» приглашает северян на «Праздник дружбы»

17 января «Кировка» вновь соберёт под своим крылом представителей самых разных национальностей, проживающих в Мурманской области. Ежегодно у нас проходит областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы».

Как сообщает vk.com/odkkirova, в 14 часов на первом этаже Дворца культуры начнётся выставка-презентация национальных объединений, центров и творческих коллективов, а в 15.00 состоится концерт участников фестиваля.

Кольская земля объединила на своей территории множество различных национальностей, что является ярким примером дружбы и добрососедства между народами, чьи обычаи и традиции питают и развивают современную культуру, воспитывают уважение к разным национальностям и к культуре других народов. Недаром ежегодный «Праздник дружбы» проходит под девизом – «Единство через культуру», ведь каждая культура – это особое видение мира, это маленькая Вселенная.

Главная особенность фестиваля – его участники: представители национально-культурных центров, диаспоры, проживающие на территории Мурманской области, фольклорные коллективы, транслирующие культуру коренных народов Севера. (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457304494%2F2841076bafa29e4077