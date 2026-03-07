«Кировка» приглашает земляков отдохнуть «На завалинке»

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова 21 марта в 16.00 приглашает всех желающих праздничный на концерт «На завалинке» ансамблей «Любава», «Горенка» и «Потешенки».

Весна. Март. Звонкая капель. Ещё такие несмелые солнечные лучи прогревают первые проталинки. Улыбаются люди. Скоро лето. Можно будет длинными, тёплыми вечерами гулять по городу, встречаться со старыми друзьями и заводить новые знакомства. А коллективы «Кировки» предлагают вспомнить, а некоторым и узнать, как отдыхали в деревнях наши бабушки и дедушки.

Как пишет vk.com/odkkirova, после трудового дня собирались и стар, и млад на завалинке. Здесь, в кругу родных и друзей сердце наполнялось спокойствием, теплом и радостью. Посиделки на завалинке – это был маленький театр, где каждый – герой собственной истории. Деревенская завалинка – место значимое. Здесь и разговоры о делах насущных и обсуждения проблем общероссийского масштаба. А еще шутки, песни и пляски под гармошку, задушевные беседы - всему найдётся место на завалинке. Ведь такие вечера - это как невидимая нить, связывающая поколения, хранящая традиции и мудрость. (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457309168%2F168c19444b82f57bb8