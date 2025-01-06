«Кировка» продлевает волшебство Нового года!

Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова приглашает жителей и гостей города на новогодний концерт «Эх, да, зима!», который состоится 11 января в 16.00.

Ансамбли народной песни «Горенка», «Любава» и фольклорный ансамбль «Потешенки» подготовили праздничную программу - весёлые зимние песни, забавы и загадки. Обстановка порадует красочными декорациями и великолепными костюмами, погружающими в сказочный мир зимней сказки и дающими возможность пережить настоящую магию этого времени года.

Как пишет vk.com/odkkirova, ансамбли народной песни «Любава» и «Горенка» приготовили много сюрпризов - обычные, давно знакомые всем песни, зазвучат в новом интересном исполнении. А ребята из фольклорного ансамбля «Потешенки» на мгновение перенесут участников концерта в старину, пробуждая воспоминания о том, как в нашем крае отмечали Новогодье с его традициями и обычаями. (12+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457293386%2Fcc71288d493bf05d7e