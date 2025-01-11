«Кировка» продлевает волшебство Нового года

Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова приглашает жителей и гостей города на новогодний концерт «Эх, да, зима!», который состоится сегодня, 11 января, в 16.00.

Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова приглашает жителей и гостей города на новогодний концерт «Эх, да, зима!», который состоится сегодня, 11 января, в 16.00.

Ансамбли народной песни «Горенка», «Любава» и фольклорный ансамбля «Потешенки» готовы порадовать участников концерта весёлыми зимними песнями, забавами и загадками. Обстановка порадует красочными декорациями и великолепными костюмами, погружающими в сказочный мир зимней сказки и дающими возможность пережить настоящую магию этого времени года.

Как сообщает «Кировка», ансамбли народной песни «Любава» и «Горенка» приготовили множество сюрпризов - обычные, давно знакомые всем песни, зазвучат в новом интересном исполнении. А ребята из фольклорного ансамбля «Потешенки» на мгновение перенесут участников концерта в старину, пробуждая воспоминания о том, как в нашем крае отмечали Новогодье с его традициями и обычаями.

Фото и видео: https://vk.com/video-81014086_456239054