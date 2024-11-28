«Кировка» продолжает масштабный проект - областной смотр-конкурс «Арктические сезоны» #7

Позади три этапа: «Заполярная зима», «Полярная весна», «Северная осень», три разных площадки: МАУ «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.», МАУ «Мончегорский городской центр культуры», МАУК «Кировский городской Дворец культуры», почти 2000 участников, напряженная борьба и ожидание финала.

Как сообщает vk.com/@odkkirova, 30 ноября в 13.00 на самой большой площадке Кольского Заполярья - в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова соберутся танцоры, вокалисты, инструменталисты, фотографы, мастера декоративно-прикладного искусства и ИЗО, циркачи и театралы, чтобы представить себя во всей красе перед зрителями.

На смотр-конкурс «Арктические сезоны» #7 выходят финалисты III этапа конкурса «Северная осень» - Образцовый самодеятельный коллектив изобразительного искусства «Оникс» из Дома культуры «Мурмаши», руководитель - Савченко Полина Игоревна, которая увлекает ребят разными видами творческой деятельности: живописью, шерстяной живописью, графикой, рваной аппликацией, пластилинографией, лепкой из глины, бисероплетением.

Высокий творческий потенциал участников образцового самодеятельного коллектива «Оникс» позволяет завоёвывать призовые места на конкурсах и выставках различных уровней: от муниципального до международного.

Фото: https://vk.com/@odkkirova-znakomimsya-s-finalistam